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27 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии набирают популярность двойные и арабские имена детей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии набирают популярность двойные и арабские имена детей Фото: автор

В Башкирии набирают популярность двойные и арабские имена детей Фото: автор

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане самыми редкими именами среди новорождённых девочек в этом году стали Теона, Божена, Данэлия, среди мальчиков — Доменик, Добромир, Леон, Гаяр. По данным статистики, родителей, предпочитающих называть своих детей необычно, становится все больше.

В последние годы набирают популярность двойные имена — Алла-Елизавета, а также арабские — Амир, Самира, Азалия, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам ведущего специалиста-эксперта отдела Госкомитета РБ по делам юстиции Алии Сатаевой, на сегодняшний день в республике 396 Артёмов, 389 Тимуров, 332 Александра. Девочек по имени София — 332.

По всей России самыми популярными по-прежнему остаются такие имена, как София, Полина, Александр и Матвей, а востребованными на протяжении ста лет — Виктория, Анастасия, Егор и Георгий.

Как сообщало агентство «Башинформ», в апреле этого года депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги. Закон предполагает внесение изменений в Семейный кодекс России.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Первоначально законопроект предлагал исключить также имена-аббревиатуры, но в итоге их вывели из-под запрета как популярные и ставшие традиционными в Башкортостане, Татарстане и других регионах страны.

Теги: имена детей
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