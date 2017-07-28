«Тяжеловес» от журналистики: Виталию Чемлякову исполняется 80 лет

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Сегодня 80-летний юбилей отмечает Виталий Чемляков — один из опытнейших журналистов республики. Если есть термин «политический тяжеловес», то в газете «тяжеловесом» можно назвать журналиста, умеющего писать проблемные материалы и браться за трудные темы. Редакции газет Башкирии бросали своего «тяжеловеса» Виталия Чемлякова на самые ответственные участки работы. Освещая масштабные темы, связанные с промышленностью, строительством, авиацией, народным хозяйством, спортом, Виталий Чемляков никогда не забывал за деловыми подробностями главного героя — простого человека.

Виталий Михайлович родился 28 июля 1937 года в поселке Хэ Надымского района Тюменской области, на берегу самого большого залива Карского моря — Обской губы. Дар к слову обнаружился у него еще в школе: по окончании десятилетки его приняли в штат окружной газеты «Красный Север», выходившей в Салехарде. Потом была учеба на журфаке Уральского университета, работа корреспондентом в газетах Свердловской и Тюменской областей, публикации в журналах «Урал» и «Уральский следопыт».

В прессу Башкирии Виталий Чемляков пришел уже опытным журналистом: она стала главным делом северянина, ей отданы лучшие годы журналистского труда. В 1975 году он возглавил выездную редакцию «Вечерней Уфы» на ударной стройке — возведении установки АВТ-6 на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы страна готовилась к амбициозному проекту — строительству сверхдальней газовой магистрали большого диаметра Уренгой — Помары — Ужгород . В 1979 году в Уфе было создано территориальное управление по строительству магистральных газопроводов — «Главвостоктрубопроводстрой». Освещать эти стройки на постоянной основе взялся Виталий Чемляков, перешедший в трест и наладивший выпуск газеты «За эффективность и качество», героями которой были «люди огня»: сварщики, машинисты, трубоукладчики, водители... В те годы Виталий Чемляков объездил все участки строительства от Вологодчины до Приполярья.

Когда в 1995 году «Ленинец», вскоре переименованный в «Молодежную газету», взял курс на превращение издания с упавшим тиражом в полноценную республиканскую газету, Виталию Чемлякову предложили вести экономический блок. И вскоре газета, писавшая в то время больше о музыке и досуге молодых, обрела рубрику «Репортер поднял проблему», и первым материалом в ней была резонансная статья «Неизвестная война» о травматизме и гибели рабочих на производствах Башкирии. «С приходом Виталия Чемлякова стало ясно, что «Молодежка» не по-детски взялась освещать проблемы, в том числе рыночных отношений, — рассказывает Виктор Савельев, бывший в те годы главным редактором. — Чемляков даже экономику давал «через человека» и призмы судеб: то находил балерину, торгующую на барахолке, или чей-то дельный опыт. То вместе с фотокором Равилем Гареевым ехал в убогий сарай к покалеченному железнодорожнику, чтобы статьей поддержать инвалида: «Не сдавайся, человече! Кто упал, тот — наковальня, кто поднялся — молот». В то время в «Молодежке» мы на ходу обучали ремеслу новичков, и любо-дорого было видеть, как Виталий Михайлович учил начинающих репортеров брать на карандаш «говорящие детали»: к примеру, что на болотистых трассах трактористы не случайно работают со снятыми дверцами кабин, а чтобы успеть выскочить, если тяжелая машина провалится в топь».

В 2000 году в «Молодежной газете» сменилась команда, и 63-летний Виталий Михайлович ушел «на вольные хлеба». Для кого-то уход из редакции — это пенсия и закат творчества, но не для Чемлякова, мастера живой зарисовки характеров и обстоятельств. «Я словно обрел второе дыхание», — скажет он о последующих плодотворных годах творчества. Расширилась география публикаций: Чемлякова печатают издания Крайнего Севера, газеты и журналы Башкирии, «Литературная газета» и «Красная Звезда», интернет-ресурсы. В «свободном полете» расцвели его любимые жанры — репортаж, документальный рассказ, миниатюра, юмор и, конечно, очерк — портретный, исторический, спортивный. «Я никогда не забываю о далеком родном Заполярье», — говорит Виталий Чемляков, однако стержневой темой его творчества остаются люди Башкирии.