В эфире телеканала «Россия Культура Башкортостан» новая рубрика - «Из фондов ГТРК «Башкортостан» Фото: ГТРК «Башкортостан» В эфире телеканала «Россия Культура Башкортостан» новая рубрика - «Из фондов ГТРК «Башкортостан» Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 27 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эфире программы «Утро» на телеканале «Россия Культура Башкортостан» начала выходить новая рубрика «Из фондов ГТРК «Башкортостан». На экранах уникальные кадры: артисты и музыканты, танцевальные коллективы и солисты. Их творчество навеки запечатлено в кадрах старой хроники. Фонд ГТРК «Башкортостан» — это коллекция произведений самого разного формата: лучшие телевизионные и радиоспектакли, концерты и легендарные «Голубые огоньки». Материалы собраны за весь период существования республиканского радио и телевидения.

В эфир телеканала вышли уже пять выпусков новой рубрики — они приурочены к юбилею выдающегося танцовщика и балетмейстера Файзи Гаскарова. Это фрагменты музыкальной киноленты Амира Абдразакова «Крылья души» 1970 года выпуска. В нее вошли такие знаменитые постановки, как «Баик», «Загида», «Дружба», «Семь девушек» и «Сэкэн».

«Я очень хорошо помню день, когда нам сообщили о том, что Амир агай Абдразаков, воодушевленный танцами нашего ансамбля, задумал фильм «Крылья души». Мы только вернулись из Болгарии, где на Международном фестивале молодежи и студентов завоевали бронзовую медаль за танец «Загида», — вспоминает танцовщица, заслуженная артистка России Рашида Туйсина. — Наш учитель Файзи агай Гаскаров присутствовал на съемке каждой сцены, он давал нам необходимые наставления, подсказывал, как и что нужно делать. Было решено, что самый лучший фон для моего танца — водопад Гадельша, на моей родине в Баймакском районе. Чтобы добраться до него, нам пришлось взбираться на высокие горы, мы были в тяжелых концертных костюмах. На наши пояса привязали канаты, потому что в некоторых местах подняться без страховки было просто невозможно. С огромными мытарствами мы достигли своей цели, взобравшись на самую высокую точку горы Ирендык, нашли почти ровную каменистую площадку. Здесь, на лоне прекрасной башкирской природы, я танцевала «Загиду» вместе с ансамблем, под аккомпанемент кураистов Анвара Ишбердина и Салавата Давлетбаева. Место, где я танцевала, сейчас называют «Рашида-ташы», многие мечтают на него подняться и станцевать».

«Рубрика «Из фондов ГТРК «Башкортостан» — яркий пример того, как воссоединяются прошлое, настоящее и будущее. Наша задача — сохранить уникальные произведения искусства нашего народа, не дать забыть имена людей, составивших славу башкирской национальной культуры», — поделилась руководитель телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова.

Программа «Утро» на канале «Россия Культура Башкортостан» выходит в эфир ежедневно в 07.00 и 08.00.