«Салават Юлаев» скромно победил «Трактор» в Финляндии Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев» скромно победил «Трактор» в Финляндии
«Салават Юлаев» скромно победил «Трактор» в Финляндии Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Салават Юлаев» продолжает предсезонный сбор в Финляндии.
Накануне в Паюлахти в товарищеской игре был побежден челябинский «Трактор» — 1:0. Шайбу забросил Денис Куляш.
«Салават Юлаев» скромно победил «Трактор» в Финляндии
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