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27 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе из-за матери-наркоманки у двоих детей появились тяжелые заболевания

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из-за матери-наркоманки у двоих детей появились тяжелые заболевания Фото: автор

В Уфе из-за матери-наркоманки у двоих детей появились тяжелые заболевания Фото: автор

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Калининский районный суд Уфы приговорил 31-летнюю местную жительницу к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», «Хранение наркотического средства в крупном размере» и «Содержание притона».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, наркозависимая женщина вела аморальный образ жизни и не заботилась о 13-летнем сыне и двухлетней дочери. Она не следила за их здоровьем и питанием — у детей развились тяжелые заболевания.

Мать содержала в своей квартире наркопритон, за использование которого наркопотребители расплачивались запрещенными веществами.

Суд лишил обвиняемую родительских прав. Несовершеннолетних направили в социальный приют и детский дом. Осужденная признала свою вину в совершении преступлений.

Теги: наркотики, наркопритон, прокуратура, суд
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