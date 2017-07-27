Облигации госзайма: какую прибыль получали жители Башкирии от покупки ценных бумаг Фото: Книжная палата РБ

Облигации госзайма: какую прибыль получали жители Башкирии от покупки ценных бумаг Фото: Книжная палата РБ

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как и для чего распространялись среди населения облигации государственных займов, какую прибыль приносили ценные бумаги их обладателям. Обо всем этом рассказала газета «Красная Башкирия» в мае-июне 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В конце апреля 1937 года уфимская городская сберкасса №61 начала выдачу трудовым коллективам облигаций «Второй пятилетки» (выпуск четвертого года). На 4 мая того же года было выдано облигаций госзайма на сумму 6 млн 998 тысяч 700 рублей. «Однако еще не все коллективы Уфы произвели полный расчет, — отмечается в газете. — Из 998 организаций полный расчет произвели и получили облигации только 495». Особенно плохо рассчитывались по подписке на займы в Сталинском районе (ныне Калининский район). Здесь из 80 коллективов получили облигации лишь 40. На 25 мая был намечен первый тираж займа «Второй пятилетки». «К этому сроку каждый подписчик должен получить свои облигации на руки», — напомнило издание.

1 июня 1937 года газета сообщила о первых выигрышах по госзайму. «Вчера, 31 мая, как только были получены номера «Правды» и «Известий» с таблицами выигрышей, уфимская сберкасса №61 начала выплату выигрышей, выпавших в первом тираже государственного внутреннего займа второй пятилетки (выпуск четвертого года)». За первые четыре часа 123 человека получили выигрыши на сумму 26,957 рублей. В частности, владельцу облигаций достоинством в 500 рублей было выплачено 1600 рублей. Другой гражданин на облигацию достоинством в 500 рублей получил 1100 рублей. Девять человек выиграли по облигациям по 750 рублей, четыре обладателя ценных бумаг получили по 300 рублей, трое — по 600 рублей, информировала газета.

Справка. В СССР практиковались краткосрочные займы средств у своих граждан. В добровольно-принудительном порядке жители отдавали часть зарплаты на приобретение облигаций госзаймов. 1 июля 1936 года вышло постановление о государственном внутреннем займе второй пятилетки (выпуск четвёртого года) и о конверсии ранее выпущенных займов. Было два вида займов — беспроигрышный и процентный. Государство брало у населения взаймы деньги на 20 лет и расплачивалось за это ежегодно процентами в размере 4% годовых или выигрышами, где облигация выступала лотерейным билетом. За 20 лет должна была выиграть каждая облигация. По истечении срока облигация выкупалась государством по нарицательной стоимости. В итоге людям возвращались все средства, плюс проценты или выигрыши.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.