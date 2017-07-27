Производство водки в Башкирии значительно увеличилось Фото: Карина Камаева Производство водки в Башкирии значительно увеличилось Фото: Карина Камаева

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За первые шесть месяцев 2017 года производство алкогольной продукции в республике увеличилось на 29 процентов. Производство водки выросло на 31,2%, игристых вин, шампанского — на 14%, пива — на 8,9%.

«На 1 июля текущего года розничную продажу алкогольной продукции на территории Башкортостана осуществляли 1,5 тысячи организаций на 5328 объектах торговли. За предоставление государственной услуги по лицензированию розничной продажи в республиканский бюджет уплачена госпошлина в размере 44,7 миллиона рублей», — сообщила на заседании коллегии председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

По ее словам, несмотря на уменьшение числа лицензиатов, реализация легальной алкогольной продукции в январе-июне 2017 года выросла в регионе на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из факторов, позитивно повлиявших на увеличение легального оборота, стало повсеместное внедрение в розничном звене системы ЕГАИС. На сегодняшний день не в полном объеме не подключились к системе 350 магазинов. Крайне низкий процент подключения к ЕГАИС отмечается в Аскинском, Бижбулякском, Бирском и Чекмагушевском районах, констатировала глава ведомства.