В Уфе издана книга о незаслуженно забытом просветителе Кабире Туйкине Фото: ИА «Башинформ» В Уфе издана книга о незаслуженно забытом просветителе Кабире Туйкине Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе вышла из печати книга «Кабир Туйкин и его наследие». Ее издала на свои средства Раиля Туйкина — внучка незаслуженно забытого просветителя, известного педагога и писателя, занимающего достойное место в истории башкирской и татарской культуры XX века Кабира Туйкина.

Как пишет в предисловии к книге доктор филологических наук, завотделом литературоведения Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Минлегали Надергулов, Кабир Туйкин всю жизнь занимался культурно-просветительской деятельностью: преподавал в школе, собирал и изучал фольклорные памятники, выступал с научно-популярными статьями на страницах периодической печати, писал поэтические и прозаические произведения. Его рассказ «Яман юлдаш» («Плохой попутчик») включен в антологию «Башкирская литература. Начало XX века». Этот выдающийся для того времени человек стал жертвой сталинских репрессий — в феврале 1938 года он был расстрелян по ложному обвинению, впоследствии реабилитирован.

Жизнь и творчество Кабира Туйкина до сих пор не находили полного и разностороннего освещения в научной и научно-популярной литературе. Литературоведы Башкортостана и Татарстана упоминали его имя лишь в связи с рассказом «Плохой попутчик». Но его статьи, стихи и учебное пособие «История тюрков (часть 1-я)», подготовленное к изданию в 1919 году совместно с братом Фазылом Туйкиным, также репрессированным и расстрелянным, оставались абсолютно неизвестными нашим современникам. Подготовленная внучкой просветителя книга полностью восполняет этот пробел.

«Раиля Туйкина проделала огромную работу, сопоставимую с исследованием целого научного академического института. На протяжении пяти лет она работала в архивах, сама лично, будучи талантливым поэтом и литератором, переводила произведения своего деда, в том числе его стихи и рассказы, с башкирского и татарского языка на русский. При этом многие материалы в ее книге на русском языке печатаются впервые. Это, в частности, касается стихов Кабира Туйкина, сохранившихся только в семейных архивах. Все они вошли в это солидное, 500-страничное издание в твердом переплете», — рассказал член Союза писателей РФ и РБ Леонид Соколов.

«Через 80 лет после сталинских репрессий, унесших жизни миллионов людей, в том числе моего деда, я, внучка жертвы репрессий, как будто бы «побывала в шкуре» своего отца, сына «врага народа». Мне стало очень обидно за деда, когда мне отказали напечатать книгу в государственном издательстве. Тогда я решила, что в любом случае, пусть небольшим тиражом, но сборник я буду издавать сама для того, чтобы распространить его среди наследников Кабира Ахметкаримовича Туйкина и всех, кому небезразлична история нашей страны и трагическая судьба отдельных ее представителей», — написала автор во введении к книге.