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27 июля Четверг

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Из аэропорта «Уфа» открываются чартерные рейсы в Чехию

ОБЩЕСТВО

Из аэропорта «Уфа» открываются чартерные рейсы в Чехию Фото: Олег Яровиков

Из аэропорта «Уфа» открываются чартерные рейсы в Чехию Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из аэропорта «Уфа» с 31 октября 2017 года по 22 марта 2018 года открываются чартерные рейсы в Чехию (аэропорт Пардубице). По информации пресс-службы столичного авиаузла, самолеты будут улетать из столицы республики дважды в неделю — по средам и субботам — в 09.25 по местному времени. Туристам Башкортостана будут доступны экскурсионные и лечебные туры продолжительностью 3, 7, 10, 14 ночей.

На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров.

Теги: аэропорт, рейсы
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