Борец из Башкирии поборется за победу на первенстве мира среди юниоров

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Борец из Башкортостана Ислам Опиев поборется за победу на первенстве мира среди юниоров. Он выступит в весовой категории 74 кг, уточнила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина. Тренер борца — Рамиль Сираев.

Соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Финляндии (Тампере) с 1 по 6 августа. Состав сборной России озвучил накануне главный тренер Николай Монов. Под российским флагом выступят следующие спортсмены:

до 50 кг — Владислав Мельников,

до 55 кг — Эмин Сефершаев,

до 60 кг — Магомед Магомедов,

до 66 кг — Мяхди Яхьяев,

до 74 кг — Ислам Опиев,

до 84 кг — Александр Комаров,

до 96 кг — Артур Саргсян,

до 120 кг — Георгий Гаджинов.