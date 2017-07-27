Борец из Башкирии поборется за победу на первенстве мира среди юниоров
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Борец из Башкортостана Ислам Опиев поборется за победу на первенстве мира среди юниоров. Он выступит в весовой категории 74 кг, уточнила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина. Тренер борца — Рамиль Сираев.
Соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Финляндии (Тампере) с 1 по 6 августа. Состав сборной России озвучил накануне главный тренер Николай Монов. Под российским флагом выступят следующие спортсмены:
до 50 кг — Владислав Мельников,
до 55 кг — Эмин Сефершаев,
до 60 кг — Магомед Магомедов,
до 66 кг — Мяхди Яхьяев,
до 74 кг — Ислам Опиев,
до 84 кг — Александр Комаров,
до 96 кг — Артур Саргсян,
до 120 кг — Георгий Гаджинов.