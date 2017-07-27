В Уфе появились «мультяшные» скульптуры Фото: Администрация г. Уфы В Уфе появились «мультяшные» скульптуры Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проспект Октября в Уфе украсили скульптуры персонажей популярных мультфильмов.

Перед уфимским Госцирком установили скульптуры кота Леопольда, Волка и Зайца — персонажей популярных мультфильмов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, «мультяшные» скульптуры выполнены из искусственного камня, каждая из них весит не меньше тонны. Малые архитектурные формы устойчивы к перепадам температуры.

Свои предложения по поводу арт-объектов, которые могли бы украсить уфимские улицы, можно оставить в комментариях в группе Октябрьского района «ВКонтакте».