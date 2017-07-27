В Уфе прекращены поиски 28-летнего Игоря Самигуллина Фото: соцсети В Уфе прекращены поиски 28-летнего Игоря Самигуллина Фото: соцсети

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе прекращены поиски 28-летнего Игоря Самигуллина. Как рассказал агентству «Башинформ» его друг, молодой человек нашелся. «Жив, здоров. Подробностей, где был всё это время, пока не знаю», — сообщил он.

Информация о пропаже уфимца была размещена в соцсети. Три дня назад он уехал из дома в маршрутном такси №270, но на работе не появился. В полицию было подано заявление о розыске.