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27 июля Четверг

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В Башкирии впервые отремонтировали дорогу по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей

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В Башкирии впервые отремонтировали дорогу по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

В Башкирии впервые отремонтировали дорогу по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе уложили опытный участок дороги асфальтобетонным покрытием нового типа. Подъем в сторону улицы Айской по проспекту Салавата Юлаева уложен методом объемного проектирования асфальтобетонных смесей — технологии, разработанной и активно используемой в странах Европы.

Как пояснили в Госкомтрансе республики, для обеспечения проектной толщины слоя асфальтобетона и требуемого коэффициента уплотнения был выбран рациональный режим работы уплотняющей дорожной техники. Благодаря использованию вращательного уплотнителя удается произвести точный подбор компонентов для асфальтобетона. Это значительно сократит издержки на строительство дорог и существенно повысит качество дорожных покрытий.

В Башкортостане участок автомобильной дороги по методу объемного проектирования асфальтобетонных смесей уложили впервые. Внедрение новых технологий начато в соответствии с поручением, данным главой республики Рустэмом Хамитовым. Поручение касается формирования благоприятной транспортной среды региона и реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Уфимской агломерации. Ожидается, что новое полотно будет отвечать самым высоким требованиям.

«Мы все заинтересованы в качественных дорогах. Дорожная отрасль стоит сегодня на рубеже новых технологий. Активное внедрение опыта коллег и производство материала из местного сырья позволяет получить полотно нового уровня. Материальные затраты остались на уровне затрат предыдущих аналогов, но качество при этом значительно выше», — отметил заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Марат Ишмухаметов.

Теги: дороги, ремонт, Госкомтранс РБ
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