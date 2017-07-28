В Башкирии 28 июля назовут лучшего маляра-2017 Фото: Олег Яровиков В Башкирии 28 июля назовут лучшего маляра-2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане сегодня назовут лучшего маляра строительного комплекса региона. Республиканский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в этой номинации пройдет в Туймазах, на объекте ООО «Строительная фирма №3».

Ранее были подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший каменщик строительного комплекса РБ» и «Лучший плиточник строительного комплекса».

Следующий конкурс профессионального мастерства, в котором за звание лучшего поборются уже штукатуры, пройдет в Уфе 4 августа.

По традиции конкурс профмастерства на звание лучшего каменщика, штукатура, маляра и плиточника строительного комплекса проводится в республике незадолго до профессионального праздника — Дня строителя.