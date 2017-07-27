Видеонаблюдение во дворах и в подъездах Уфы: как законно установить камеру Фото: сайт администрации Уфы Видеонаблюдение во дворах и в подъездах Уфы: как законно установить камеру Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в настоящее время установлено более пяти тысяч видеокамер, в том числе в подъездах, во дворах, на парковках, детских площадках.

По словам менеджера службы регионального развития компании «Уфанет» Рустема Кабирова, установить видеонаблюдение могут частные лица, жители многоквартирного дома, юридические лица. При установке камеры, к примеру, во дворе жилого дома, требуется протокол собрания собственников жилого помещения. Договор в этом случае составляется либо с управляющей компанией, либо со старшим по дому, а ежемесячная плата распределяется на всех жильцов.

Клиентам предоставляется логин и пароль, с помощью которых в личном кабинете на персональном компьютере можно как просматривать видео онлайн, так и скачивать архив, а через мобильное приложение на смартфоне обеспечивается круглосуточный онлайн-доступ в любой точке мира.

Услуга видеонаблюдения включает монтаж и пусковые работы, прокат цифровой камеры, запись разговоров, хранение архива, обслуживание камеры. Длительность хранения архивных записей можно выбрать — 5, 15 либо 30 дней, и количество камер. В зависимости от этих параметров изменяется цена ежемесячного платежа.

Как отмечают специалисты, эта услуга пользуется популярностью: действия, зафиксированные на видео, являются неоспоримым доказательством вины или же, наоборот, невиновности. Кроме того, видеонаблюдение дисциплинирует и заставляет людей вести себя корректно в любых ситуациях.

Так, в Орджоникидзевском районе, по данным информационно-аналитического отдела, видеонаблюдение установили жители 23 многоквартирных дворов, проживающие по ул. Российская, 13, проспект Октября, 89/3, Комарова, 12, 14, 18/1, Кольцевая, 76, 78, Кремлевская, 76, Ульяновых, 37.