В Башкирии сегодня состоится выставка-аукцион «Племенное животноводство-2017» Фото: Олег Яровиков
В Башкирии сегодня состоится выставка-аукцион «Племенное животноводство-2017»
В Башкирии сегодня состоится выставка-аукцион «Племенное животноводство-2017» Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сегодня в поселке Дмитриевка Уфимского района, на выставочной площадке ОАО «Башкирское» состоится IV Республиканская выставка-аукцион «Племенное животноводство-2017».
Организатором аукциона выступает Министерство сельского хозяйства Башкортостана.
На продажу выставят нетелей черно-пестрой, голштинской, бестужевской и симментальской пород, кобыл с жеребятами башкирской породы, жеребцов-производителей башкирской и русской рысистой пород, а также овец романовской и волгоградской пород.