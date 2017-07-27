В Башкирии выставят на аукцион племенных животных Фото: Олег Яровиков В Башкирии выставят на аукцион племенных животных Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство сельского хозяйства Башкортостана 28 июля проведет IV Республиканскую выставку-аукцион «Племенное животноводство-2017». Она состоится в поселке Дмитриевка Уфимского района, на выставочной площадке ОАО «Башкирское».

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, на аукционе представят нетелей черно-пестрой, голштинской, бестужевской и симментальской пород, кобыл с жеребятами башкирской породы, жеребцов-производителей башкирской и русской рысистой пород, а также овец романовской и волгоградской пород.