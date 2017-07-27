«Медиалогия» назвала самые упоминаемые в СМИ телеканалы Башкирии

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Медиалогия» назвала самые упоминаемые в СМИ телеканалы Башкортостана. На первом месте — Башкирское спутниковое телевидение, оно упоминалось в российских и зарубежных СМИ более 6300 раз в течение первой половины 2017 года. На втором месте ГТРК «Башкортостан» (3,5 тысячи сообщений). Закрывает тройку лидеров ТРК «Вся Уфа» (577 сообщений). Эти данные привели в компании «Медиалогия», которая является самой крупной и авторитетной в своей отрасли.

На российские федеральные медийные ресурсы приходится 1103 упоминания, на зарубежные СМИ — 38, уточнили в пресс-службе БСТ.

Эфир Башкирского спутникового телевидения доступен на всей территории республики и в более чем пяти тысячах городов России. При этом общее количество зрителей телеканала достигает 40 миллионов человек, а спутниковый сигнал принимают во многих зарубежных странах. Благодаря этому Башкирское спутниковое телевидение является одним из самых крупных в России региональных телеканалов.