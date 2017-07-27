Спикер Госсобрания Башкирии встретил на улице хищника без намордника Фото: страница ТАСС в соцсети Спикер Госсобрания Башкирии встретил на улице хищника без намордника Фото: страница ТАСС в соцсети

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев стал свидетелем выгула хищника по уфимскому микрорайону Нижегородка. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в соцсети. По его словам, «подросший львенок был размером больше, чем крупная собака».

Скорее всего, животное является питомцем расположенного неподалеку передвижного зверинца.

«Увиденное вызывает очень неоднозначную реакцию. В первую очередь это, конечно же, удивление. Не каждый день встретишь на улицах Уфы льва. В то же время этот случай — хороший повод вспомнить об обсуждаемом Госдумой законопроекте об ответственном обращении с животными», — написал Константин Толкачев.

В законопроекте предусмотрена норма, запрещающая выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Эту меру требует широкая общественность, поскольку, к сожалению, существуют примеры, когда люди становились жертвами собак таких пород.

«В ситуации, когда мы даже в отношении собак, являющихся домашними животными и в целом контролируемыми человеком, предусматриваем подобные ограничения, недопустимо позволять свободный выгул в городах диких зверей, поведение которых непредсказуемо. Дело даже не в наморднике (которого на льве не было), а в самом факте выгула. Хищник должен находиться на огороженной территории, а не разгуливать по городу», — уверен спикер регионального парламента.

Константин Толкачев напомнил резонансный случай весной этого года в Саратовской области, когда точно такой же «ручной» лев, выгуливавшийся на поводке, напал на ребенка и покалечил его.