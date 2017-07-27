Молодая пара, пропавшая в Уфе, вернулась домой Фото: соцсети
Молодая пара, пропавшая в Уфе, вернулась домой
Молодая пара, пропавшая в Уфе, вернулась домой Фото: соцсети
УФА, 27 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
История с пропавшей в Уфе влюбленной парой — 17-летними Юлией и Айгизом завершилась. Молодые люди вернулись домой.
Как оказалось, все эти дни пара провела в Казани. Айгиз, окончивший в этом году школу, подавал документы в вуз.
Несмотря на счастливый конец истории, наказания влюбленные не избежали, рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» мать Юлии.
«Пришлось немного пожурить», — призналась она и поблагодарила всех за поддержку в поисках.