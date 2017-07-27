Общественный деятель из Башкирии в шестой раз одержала победу в федеральном конкурсе на лучшую научную книгу

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Галия Мухамедьянова в шестой раз стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Доцент кафедры БАГСУ победила в номинации «Педагогика и психология».

Ее книга об особенностях управления в системе образования республики произвела настоящий фурор глубиной знания темы, аналитичностью, современностью звучания и доступным стилем изложения материала. В книге Галия Мухамедьянова делится собственным богатым опытом работы в сфере образования, в частности, в системе управления образованием.

Фондом развития отечественного образования оценивались исследования преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса пройдет в рамках форума «Всероссийская неделя вузовской науки» в Сочи в начале сентября.