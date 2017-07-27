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27 июля Четверг

Уфа   °

ЦИК России запустил Информационно-справочный центр к единому дню голосования

ПОЛИТИКА

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центризбирком России открыл Информационно-справочный центр. С 26 июля по 29 августа сотрудники центра будут работать с 09.00 до 18.00 по московскому времени. С 30 августа, в день открытия пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях, он перейдет на круглосуточный режим работы, пояснили в Центризбиркоме России.

По телефону горячей линии 8-800-301-12-09 можно будет получить информацию о проводимых избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения в ЦИК России, а также узнать о реализации своих избирательных прав и запросить контакты избирательных комиссий.

«Мы будем оказывать избирателям поддержку по широкому спектру вопросов, которые могут возникнуть в ходе применения федерального законодательства», — сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина.

По словам Майи Гришиной, центр будет работать по многоэтапной схеме. На первом этапе происходит тематическая сортировка звонков, а затем следует ответ оператора. Все операторы проинструктированы по типичным вопросам, которые могут возникнуть у избирателей. Если вопрос касается нарушений или требует дополнительной информации, происходит переадресация звонка на штатных сотрудников ЦИК России, имеющих достаточные компетенции для ответа.

Накануне в 20 регионах, где 10 сентября 2017 года пройдут выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и выборы депутатов парламентов субъектов, начался прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Таким правом жители Башкортостана смогут воспользоваться на выборах Президента в марте 2018 года и выборах в региональный парламент.

Теги: выборы, ЦИК России, голосование
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