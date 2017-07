Есть ли быстрый интернет в местах отдыха уфимцев?

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Положительный ответ на этот вопрос дали технические специалисты МегаФона. Летом оператор уделяет особенное внимание работе сети в местах, где проводят свободное время горожане. При тестировании сверхскоростная сеть Уфы — LTE-Advanced — выдавала максимальные показатели до 132 Мбит/с.

В настоящее время в Уфе и ряде пригородных поселков оператор обеспечивает своих абонентов сверхскоростным мобильным интернетом LTE-Advanced. Замеры в популярных местах отдыха уфимцев проводились с помощью смартфона Apple iPhone 7 — эта и еще целый ряд моделей и марок поддерживают современный стандарт.

Первое место в своеобразном хит-параде работы сверхбыстрой сети занял парк имени Якутова. Это старейший городской парк в исторической части города, на территории которого находятся ресторан, развлекательный комплекс, летнее кафе, живописное озеро, а также детский парк аттракционов и всевозможные развлечения. Зафиксированная специалистами скорость скачивания данных в сети LTE-Advanced здесь составляет 132 Мбит/с. Такие скорости мобильного интернета позволяют получать удовольствие от отдыха с полным погружением в сеть.

Второе место по скорости работы мобильного интернета заняла площадь имени Ленина — центральная площадь города. По результатам измерений специалистов МегаФона скорость скачивания информации здесь составила 123 Мбит/с, что также позволит моментально поделиться фотографиями и видео. Такие возможности сети здесь будут весьма кстати, ведь в этом районе находятся парк имени Гафури, а также самый крупный парк развлечений города «Волшебный мир», которые являются самыми посещаемыми в летний период зонами отдыха с детьми.

Четвертое место в рейтинге замеров работы сети LTE-Advanced занял парк «Кашкадан», где абоненты МегаФона могут мгновенно скачивать данные на скорости 119 Мбит/с. Озеро и парк являются местом активного отдыха жителей одного из самых крупных районов города — Сипайлово. Кроме того, в парке проводятся городские летние фестивали и спортивные мероприятия. Спортивные площадки, песчаный пляж, а также детские аттракционы и игровая площадка притягивают сюда желающих провести время в городской черте.

Четвертое место досталось площади у фонтана «7 девушек». Это место в центре города привлекает как гостей Уфы, так и самих жителей. Ведь в летний период в тени деревьев сквера здесь можно полюбоваться звуковым «танцующим» фонтаном, моментально разместить в социальных сетях красивое фото, провести онлайн-трансляцию или смотреть видео в HD-качестве на скорости 103 Мбит/с.

Пятое место рейтинга скоростных показателей мобильного интернета у парка имени Матросова, расположенного в центральной части Уфы. Ухоженные скверы, тихие тропинки парка, фонтан привлекают сюда большое число жителей города. Тишина парка и сверхбыстрый мобильный доступ в сеть от МегаФона на скорости 50 Мбит/с позволят при желании онлайн просмотреть любимый фильм или программу в тени деревьев.

В выходные парки, пляжи и другие популярные места будут наполнены горожанами. С современными технологиями МегаФона уфимцы могут комфортно на высоких скоростях пользоваться всеми возможностями мобильного интернета во время отдыха.

Для работы технологии LTE-Advanced необходим современный смартфон с поддержкой стандарта LTE Carrier Aggregation (Cat.6). Например, высокие скорости доступны владельцам таких моделей, как HTC One (M9, М10) LTE, Sony Xperia Z3+E6553 LTE, LG H818P G4 LTE, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung G920 Galaxy S6 LTE, Samsung G925 Galaxy S6 Edge LTE, Samsung Galaxy S8 SM-G950, Huawei Honor 6, 6 Plus, 7, Apple iPhone 7, 7 Plus.