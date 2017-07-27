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27 июля Четверг

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Для удобства автолюбителей ремонт дорог Уфы отображается теперь в сервисе «Яндекс.Пробки»

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Для удобства автолюбителей ремонт дорог Уфы отображается теперь в сервисе «Яндекс.Пробки» Фото: Администрация г.Уфы

Для удобства автолюбителей ремонт дорог Уфы отображается теперь в сервисе «Яндекс.Пробки» Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы заключила соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс.Пробки». Ремонтируемые участки улиц отображаются на телефонах, компьютерах и навигаторах.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, соглашение заключено с учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс.Пробки».

Как сообщало агентство «Башинформ», администрация Уфы разработала интерактивную карту ремонта дорог. Информация об участках улиц, где ведется капитальный ремонт полотна, обновляется на карте ежедневно.

Всего в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в башкирской столице капитально отремонтируют в этом году 29 участков улично-дорожной сети.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей будет публиковаться на сайте администрации Уфы, в официальных группах муниципалитета в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Теги: ремонт дорог, Яндекс.Пробки
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