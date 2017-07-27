Смертельное ДТП в Башкирии: при лобовом столкновении машин погиб водитель ВАЗ, еще четверо - в больнице Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk Смертельное ДТП в Башкирии: при лобовом столкновении машин погиб водитель ВАЗ, еще четверо - в больнице Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Мечетлинском районе Башкортостана прошедшей ночью на автодороге Кропачево — Месягутово столкнулись «ВАЗ-2110» и «Нива». В ГИБДД района рассказали, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу в разрешенном месте.

В группе «Дорожный патруль-Уфа» сообщается, что в ДТП погиб водитель «десятки». В больницу увезли четырех пострадавших, включая водителя, из салона отечественного внедорожника.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.