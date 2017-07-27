В Башкирии экс-педагог школы повторно села за руль в нетрезвом виде Фото: Андрей Старостин В Башкирии экс-педагог школы повторно села за руль в нетрезвом виде Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по РБ Юрий Русанов возбудил уголовное дело по подозрению «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении бывшего педагога школы. Женщина также является депутатом местного совета.

По информации пресс-службы ведомства, 28-летняя экс-работница школы 2 июня повторно села за руль в нетрезвом состоянии. Она ранее лишилась права управления транспортным средством на полтора года, а также была оштрафована на 30 тысяч рублей из-за «пьяного» вождения. Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Учалинскому району в селе Миндяк остановили её автомобиль. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование и была отстранена от управления машиной.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.