Башкирия в федеральных СМИ: думы о туризме, любовь к животным, наказание за жадность

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Туристы потратили в Казани на Кубке конфедераций в среднем по 30 тысяч рублей», — сообщил казанский выпуск «АиФ». По данным издания, всего Казань в дни турнира посетили 155 тысяч туристов. Как выяснилось, большинство из опрошенных футбольных фанатов приехали из Москвы (15,8%), Санкт-Петербурга (9,2%), Самары (9,2%), Башкирии (8,3%) и Нижнего Новгорода (7%). Но футбол закончился, а что дальше?

О будущем думают в Башкирии. «Известия» пишут: «Озеро Аслы-куль в Башкирии превратят в туристский кластер». Озеро вошло в перечень десяти водоемов РФ, наиболее привлекательных для туризма. И в Башкирии заключено соглашение между муниципалитетами о развитии туристско-рекреационного кластера «Курорт-парк «Аслы-куль».

Система детских оздоровительных лагерей давно развита, и об отдельных аспектах этого развития рассказал «Первый канал»: «В Башкирии школьника выгнали из оздоровительного лагеря, как только узнали о его диагнозе». Оказывается, отправили домой из оздоровительного лагеря, уже через сутки, подростка не простого, а победителя олимпиады, как раз за победу и получившего туда путевку. Случившееся возмутило и родителей ребенка, страдающего диабетом, и многих жителей республики. В ситуации разбираются прокуратура и Роспотребнадзор.

Куда благороднее оказался житель деревни Гусаркино Белебеевского района, которым теперь гордится страна: «Житель Башкирии спас двух осиротевших лосят», сообщает «Интерфакс – Поволжье». «Житель Башкирии спас двух лосят — Зиту и Гиту», уточняет «МИР 24». Житель случайно наткнулся в лесу на новорожденных детенышей, лежащих на земле. Мужчина взял лосят к себе домой и стал выкармливать их молоком. Через некоторое время животных перевели в Центр спасения диких животных в деревне Куляшка Кушнаренковского района, где сейчас проходят реабилитацию 12 кабанов и несколько десятков зайцев.

А вот «Спикер курултая Башкирии встретил на уфимской улице льва без намордника», о чем извещает «Комсомольская правда — Уфа». В своем Facebook Константин Толкачев рассказал о прогулке довольно крупного львенка, размером больше собаки, в микрорайоне Нижегородка.

«Увиденное вызывает удивление, — пишет спикер курултая. — В то же время этот случай — повод вспомнить законопроект, который сейчас рассматривается в Госдуме».

Интерес к животным и птицам проявляют и по-другому, а как — рассказывают «Известия»: «С проспекта Салавата Юлаева в Уфе исчезла композиция «Семья аистов». Новый арт-объект похитили в Уфе через месяц после установки.

Похищение или повреждение арт-объектов в Уфе становится все более популярным, наверное, и благодаря СМИ, которые регулярно извещают о повреждениях вандалами скульптур джигита с конем, оленей, лошади, одинокого романтика и других, и благодаря правоохранителям, которые пока ни одного из «романтиков» не поймали.

А вот их самих периодически отлавливают. «Интерфакс – Поволжье» дает заголовок: «Двое башкирских полицейских и их сообщники подозреваются в хищении у страховых компаний 1,1 млн рублей путем инсценировок ДТП». Возбуждено уголовное дело в отношении начальника взвода полка ДПС в Уфе и инспектора, а также двоих их знакомых, подозреваемых в незаконном получении страховых возмещений за мнимые ДТП, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии. «Министром внутренних дел по Башкирии по результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечено в пресс-релизе.

Но не все полицейские такие, есть и стойкие, о чем мы узнаем от того же «Интерфакс – Поволжья»: «Башкирская фирма оштрафована на 1 млн рублей за попытку откупиться от наказания за незаконную деятельность». Штраф в размере 1 млн рублей наложен на ООО «Башспецсталь» за попытку дачи незаконного вознаграждения сотруднику полиции. Установлено, что в марте этого года полицейские выявили факт незаконного приема металлолома фирмой. За данное правонарушение организации грозил штраф всего-то около 50 тысяч рублей.