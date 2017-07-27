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27 июля Четверг

Уфа   °

За недостойное поведение фанатов «Спартака» ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей

СПОРТ

За недостойное поведение фанатов «Спартака» ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

За недостойное поведение фанатов «Спартака» ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Уфа» на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на воскресном матче со «Спартаком». Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на ТАСС.

Причиной стал инцидент, когда за несколько минут до начала игры на поле гостевого сектора выбежал болельщик. За поведение фаната штраф получил и московский клуб – 20 тысяч рублей.

Еще 25 тысяч «Спартак» заплатит за то, что его болельщики сидели на ограждении гостевого сектора.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в рамках второго тура чемпионата России «Уфа» принимала дома действующего чемпиона страны – московский «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:0.

«Уфа» набрала четыре очка и следующий матч проведет в Екатеринбурге против «Урала» в эту субботу, 29 июля.

Теги: футбол, ФК «Уфа», дисциплинарный штраф
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