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26 июля Среда

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Инспекторы уфимского полка ДПС ГИБДД совершили мошенничество на сумму более миллиона рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Инспекторы уфимского полка ДПС ГИБДД совершили мошенничество на сумму более миллиона рублей Фото: Башинформ

Инспекторы уфимского полка ДПС ГИБДД совершили мошенничество на сумму более миллиона рублей Фото: Башинформ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Двое сотрудников Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе и их знакомый подозреваются в в совершении преступлений. Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ выявлен ряд страховых мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как пояснили в ведомстве, установлено, что с ноября 2016 года по февраль 2017 года в отношении двух страховых компаний совершен ряд мошенничеств. Двое сотрудников Полка ДПС Уфы инсценировали четыре дорожно-транспортных происшествия. Затем, заведомо зная, что ДТП являются фиктивными, подозреваемые составили схему и справку о происшествии. Позднее их знакомые, фигурировавшие в качестве водителей потерпевших автомобилей, с данными документами обращались за выплатой в страховые компании. В результате противоправных действий организациям был причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

Материалы подразделения собственной безопасности переданы в региональное управление Следственного комитета России. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Также инспектора привлекаются к уголовной ответственности за совершение служебного подлога.

Министром внутренних дел по Республике Башкортостан по результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги: МВД по РБ, страховые мошеничества
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