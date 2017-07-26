Инспекторы уфимского полка ДПС ГИБДД совершили мошенничество на сумму более миллиона рублей Фото: Башинформ Инспекторы уфимского полка ДПС ГИБДД совершили мошенничество на сумму более миллиона рублей Фото: Башинформ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Двое сотрудников Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе и их знакомый подозреваются в в совершении преступлений. Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ выявлен ряд страховых мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как пояснили в ведомстве, установлено, что с ноября 2016 года по февраль 2017 года в отношении двух страховых компаний совершен ряд мошенничеств. Двое сотрудников Полка ДПС Уфы инсценировали четыре дорожно-транспортных происшествия. Затем, заведомо зная, что ДТП являются фиктивными, подозреваемые составили схему и справку о происшествии. Позднее их знакомые, фигурировавшие в качестве водителей потерпевших автомобилей, с данными документами обращались за выплатой в страховые компании. В результате противоправных действий организациям был причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

Материалы подразделения собственной безопасности переданы в региональное управление Следственного комитета России. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Также инспектора привлекаются к уголовной ответственности за совершение служебного подлога.

Министром внутренних дел по Республике Башкортостан по результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.