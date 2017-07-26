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26 июля Среда

Уфа   °

Башкирские выпуски программы «Мобильный репортёр» номинированы на Всероссийскую премию народных репортажей

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В список претендентов на Всероссийскую премию «Мобильный репортер года» попали местные выпуски одноимённой программы. Проект из республики заявлен в номинации «Лучший региональный выпуск». Сейчас на официальном сайте передачи проходит этап интернет-голосования. Он продлится до 31 июля, сообщили на канале «Россия 24. Башкортостан».

Для того, чтобы отдать свой голос необходимо кликнуть на зеленую кнопку с надписью «Нравится». Награждение победителей премии пройдёт в Калининграде с 17 по 19 августа.

Всероссийскую премию «Мобильный репортер года» объявил телеканал Россия 24, редакция портала mreporter.ru совместно с ГТРК «Калининград». Приём работ на конкурс проходил с 1 июня по 16 июля. Лучших выберут по нескольким номинациям «Репортаж», «Погодный блок», «Позитив», «Социальная проблема», «Оперативный кадр», «Селфи-репортаж», «Мобильный репортёр» и «Лучший региональный выпуск».

Региональная версия программа «Мобильный репортер» выходит в эфир на канале «Россия 24. Башкортостан» с февраля этого года, три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу в 22.15. Выпуски передачи состоят из фото и видеорепортажей, присланных телезрителями, а также опубликованных в сети Интернет. Задачей проекта стало – повышение доверия зрителей к традиционным средствам массовой информации.

Теги: Сми, конкурсы
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