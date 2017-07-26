Стали известны новые обстоятельства пропажи в Уфе молодой пары

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Объявленные в розыск молодые люди — Юлия Мареева и Айгиз Миннебаев вышли на связь. Мать Юлии сообщила, об этом корреспонденту «Башинформ» в телефонном разговоре.

«Да, действительно, днем они прислали sms, что живы-здоровы», — рассказала она, уточнив при этом, что sms было с другого номера.

О новых обстоятельствах, в ходе поисков молодой пары, сразу же известили правоохранительные органы.

В МВД по РБ сообщили, что поиски молодых людей продолжаются.