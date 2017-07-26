В башкирском Зауралье прошел первый тренинг по организации кооперативов

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первый тренинг по организации кооперативов в башкирском Зауралье прошел в селе Аскарово 25 июля. Его участниками стали представители администраций близлежащих районов, информационно-консультационных центров, действующие и потенциальные предприниматели. Мероприятие прошло под руководством директора ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования РБ» Ирека Сакаева. Организатором тренинга выступило Правительство Башкортостана.

Одним из первых перед участниками выступил руководитель Центра делового развития «Живое село» Ренат Мамаев. Он доступным языком объяснил суть и преимущества кооперации, а также изложил план действий на ближайшие месяцы работы.

Надо отметить, что только за последние пять лет под руководством команды Рената Мамаева в Башкортостане, Татарстане и ряде других приграничных регионов создана целая сеть кооперативов. Эксперт по сельскому хозяйству занимается не только созданием кооперативов, но и их дальнейшим сопровождением — до выхода на потребителя.

Предприниматели и сами стали активными участками тренинга. Так, фермер из Баймакского района Флюр Мурзаханов уверен, что кооперация выгодна. Предприимчивый селянин всего год занимается производством овощей защищенного грунта. Средства для открытия своего хозяйства он получил благодаря участию в конкурсе по программе поддержки начинающих фермеров. Для первоначального капитала он использовал деньги от продажи собственного автомобиля — всего 200 тысяч рублей. Таким образом он добился привлечения гранта в размере 1,5 млн рублей. Сегодня в фермерском хозяйстве ежесуточно производят 150 кг овощей. Спрос есть на 300-500 кг. На тренинг Флюр Мурзаханов приехал с единомышленниками: сейчас их уже четверо.

Предпринимательница из Абзелиловского района Ирина Рахаева организовала несколько торговых точек, через которые ежедневно реализуется продукция сельского хозяйства, в том числе около тонны молока из сельских подворий. В планах — организация кооператива по производству муки и выпечке хлеба.

До конца 2017 года Минсельхозом России для Башкортостана установлен целевой показатель по созданию 30 кооперативов. Учитывая, что на территориях Зауралья и северо-востока преобладает мелкотоварное производство и данные территории близки для вхождения на рынки приграничных регионов, оптимальным считается развернуть работу по организации кооперативов именно в данных субрегионах.

О том, как развиваются кооперативы на территории республики, читайте в специальном проекте ИА "Башинформ".