Битва за парковочное место в Уфе: в дело пошли ноги грудничка Фото: bash.dtp.official Битва за парковочное место в Уфе: в дело пошли ноги грудничка Фото: bash.dtp.official

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщина, держа в руках маленького мальчика, стучала его ножками по стеклу чужого автомобиля. Якобы машина мешала ей припарковаться, поэтому молодая мать с помощью грудничка попыталась заставить водителя переставить автомобиль. Запись, опубликованная 26 июля в соцсети, вызвала бурную реакцию со стороны пользователей интернета.

По словам автора видео, его машина стояла ровно десять минут. За это время женщина успела на него накричать, а потом еще и ударить.

Мнения интернет-пользователей по поводу случившегося разделились. Многие стали осуждать водителя, другие встали на его защиту.

«По моему, она просто очень даже нормально, спокойно пытается объяснить, что нужно машину подвинуть. Мы видим только часть конфликта. Возможно, автор вообще загородил проход для пешеходов и мам с колясками. Заперся в машине и устроил цирк. Женщину с ребенком унизил», — высказала свою точку зрения подписчица группы в Instagram.

По мнению еще одного пользователя, из женщин с детьми сейчас делают чуть ли не святых.

«Забыли, что предназначение женщины — быть мамой. Она должна заниматься своим ребенком, а не бои устраивать на парковке с мужчиной. Тем более, такой малыш маленький на руках», — отметил подписчик.