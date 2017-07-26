На «Городище Уфа-II» обнаружен необычный артефакт Фото: предоставлено музеем-заповедником «Древняя Уфа»





















На «Городище Уфа-II» обнаружен необычный артефакт Фото: предоставлено музеем-заповедником «Древняя Уфа»

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Нынешний полевой сезон на памятнике археологии «Городище Уфа-II» удивил необычной находкой. «Археологи музея-заповедника «Древняя Уфа» на небольшом раскопе обнаружили каменные жернова, сохранившиеся под землей до наших дней практически целыми», — рассказала директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова. По ее словам, эта находка в очередной раз наводит на мысль о том, что наши предки в здешних местах занимались не только скотоводством, но и земледелием, что свидетельствует о высоком уровне социально-экономического развития края.

После проведения необходимых анализов можно будет выяснить, какие виды зерновых культур мололи на этих жерновах. Аналогичный артефакт был обнаружен и в 2008 году, но соответствующие анализы тогда не были проведены.

С уникальными находками этого года познакомились и воспитанники уфимской частной школы. Научные сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа» Марсель Шамсутдинов и Ольга Крапачева рассказали об уникальном памятнике археологии, о находках, особенностях быта наших предков.

Пристальное внимание детей привлек макет «Городища Уфа-II», изготовленный по заказу музея-заповедника. Особо заинтересовали детей военные фортификационные сооружения — глубокий широкий ров, высокий вал, а также деревянные мостовые, мастерские по плавке железной и медных руд, изготовлению ювелирных изделий. Изучая макет городища, дети узнали, как выглядел архитектурный облик памятника. Им рассказали, что прямоугольные жилища были расположены плотно, застроены по принципу квартала, и это говорит о том, что на месте Уфы в средние века было расположено не сельское поселение, а целое городище.

Раскопки на «Городище Уфа-II» продолжатся до конца сентября, сообщила директор музея-заповедника.