Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.81 ↑

EUR 69.70 ↓

26 июля Среда

Уфа   °

Погода в Башкирии на 27 июля: дожди, грозы и туман

ОБЩЕСТВО

Погода в Башкирии на 27 июля: дожди, грозы и туман Фото: автор

Погода в Башкирии на 27 июля: дожди, грозы и туман Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в четверг, 27 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных северных и восточных районах до умеренных. Ветер западный, северо-западный 0-5 м/с, при грозах порывистый.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500-1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что в горных районах столбики термометров покажут +5 градусов.

Теги: погода, МЧС
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть