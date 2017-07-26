Погода в Башкирии на 27 июля: дожди, грозы и туман Фото: автор Погода в Башкирии на 27 июля: дожди, грозы и туман Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана в четверг, 27 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных северных и восточных районах до умеренных. Ветер западный, северо-западный 0-5 м/с, при грозах порывистый.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500-1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что в горных районах столбики термометров покажут +5 градусов.