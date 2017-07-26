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26 июля Среда

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В Башкирии на 15% снизилось количество сделок с недвижимостью

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в I полугодии 2017-го органы Росреестра зарегистрировали около 335 тысяч прав, сделок и ограничений по недвижимости. Это на 15% меньше первого полугодия 2016-го. Об этом сообщалось на коллегии башкирского управления Росреестра.

Существенно — на 31%, снизилось число зарегистрированных прав на жилье: 88 тысяч прав в 1 полугодии 2017 года и 128 тысяч прав в первые шесть месяцев прошлого года. При этом республика продолжает удерживать шестую позицию среди регионов по динамике рынка недвижимости после Московской области, Краснодарского края, Москвы, Ростовской области и Санкт Петербурга, отметили в ведомстве.

Теги: недвижимость, сделки, Росреестр
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