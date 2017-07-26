В России принят закон о садоводстве: можно строить жилье на дачных участках Фото: Олег Яровиков В России принят закон о садоводстве: можно строить жилье на дачных участках Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госдума и Совет Федерации одновременно с «лесной амнистией» приняли закон о садоводстве. Он позволяет с 1 января 2019 года строить жилые дома на садовых участках, в которых можно будет прописаться. Для этого потребуется получить разрешение в местном сельсовете.

Садовый дом можно построить без оформления разрешения. Для регистрации и садового, и жилого дома понадобится технический план, подготовленный кадастровым инженером, пояснили в Росреестре.

Закон также предусматривает, что садовый дом может быть признан жилым, и наоборот. Соответствующий порядок должны утвердить в правительстве.