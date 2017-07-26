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26 июля Среда

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Занятые поиском работы жители Башкирии рассчитывают на зарплату не выше 30 тысяч рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировала резюме жителей Башкортостана, размещенных на сайте за последний год, чтобы выяснить, кто ищет работу в республике.

Выяснилось, что большинство активных кандидатов — это мужчины (52%), а основная группа соискателей находится в возрасте от 26 до 35 лет. Причем, если в возрасте от 18 до 25 лет девушки активнее ищут работу, чем их ровесники мужского пола, то после 26 лет наблюдается обратная картина. Ближе к пенсионному возрасту эта разница становится всё больше.

«Думаю, это связано с тем, что мужчинам важнее построить карьеру, — комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — После 26 лет они также сталкиваются с необходимостью обеспечивать семью. Если с возрастом женщины могут спокойно уйти в декрет, а потом на пенсию и заниматься детьми, внуками, то мужчинам важно реализоваться в рабочей сфере».

Анализ резюме показал, что большинство кандидатов имеют опыт работы от трех до шести лет. Женщин среди них больше, чем мужчин. А вот среди сильной половины больше тех, кто указал в резюме опыт работы более шести лет (16% против 11%).

В основном соискатели Башкортостана имеют высшее образование — 59%. В своих навыках соискатели чаще всего указывали, что они — пользователи ПК, могут работать в команде, владеют организаторскими навыками, а также могут вести переговоры и обладают грамотной речью.

В среднем жители республики, занятые сейчас поиском работы, рассчитывают на зарплату в 27 тысяч рублей. Женщины хотят получать в среднем 23 тысячи рублей, мужчины — 30 тысяч рублей.

Теги: исследования, зарплата, резюме
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