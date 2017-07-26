В Башкирии по вине отвлекшегося на телефон водителя BMW в ДТП пострадала пассажирка встречного автомобиля Фото: Олег Яровиков В Башкирии по вине отвлекшегося на телефон водителя BMW в ДТП пострадала пассажирка встречного автомобиля Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ленинский районный суд Уфы приговорил 46-летнего местного жителя к одному году ограничения свободы, а также взыскал 115 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он признан виновным по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации прокуратуры района, в мае этого года уфимец за рулем BMW ехал по улице Ахметова. Поворачивая к автосервису, он отвлекся на звонивший мобильный телефон, что привело к ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу-2112».

В результате аварии 29-летняя пассажирка отечественной машины с тяжкими повреждениями была доставлена в больницу.

Подсудимый признал свою вину и добровольно возместил ущерб в 35 тысяч рублей.