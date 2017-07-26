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26 июля Среда

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«Фонд кино» поддержит кинотеатры в регионах

КУЛЬТУРА

«Фонд кино» поддержит кинотеатры в регионах Фото: портал Культурный мир Башкортостана

«Фонд кино» поддержит кинотеатры в регионах Фото: портал Культурный мир Башкортостана

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Фонд кино» объявил новый конкурс по поддержке кинотеатров, в рамках которого будут распределены средства в размере одного миллиарда рублей. Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50 процентов киносеансов в квартал. Срок приема заявок — с 31 июля по 25 августа 2017 года.

В 2015-2016 годах Фонд кино уже трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров.

По итогам трех прошедших конкурсов на модернизацию 14 кинозалов в Башкортостане было выделено около 70 млн рублей. Работы по реконструкции ведутся еще в трех кинозалах, сообщает региональное Министерство культуры.

Федеральная программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Причиной ее запуска стал низкий уровень кинофикации в стране. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, где нет возможности смотреть фильмы в кинотеатрах.

Теги: Фонд кино
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