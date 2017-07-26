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26 июля Среда

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Девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу - Уполномоченный по правам человека

ОБЩЕСТВО

Девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу - Уполномоченный по правам человека Фото: Олег Яровиков

Девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу - Уполномоченный по правам человека Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они «крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «РИА Новости».

Она отметила, что получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками, а в летное училище их не берут.

«Сегодня армия стала мощнее, сильнее, и мы ей гордимся. Но подготовка наших ребят, конечно, оставляет желать лучшего, мягко говоря. Может быть, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом, их не берут. Это неправильно. Мы крутые, мы можем... не хуже, чем мальчишки, отслужить в армии», — цитирует агентство выступление Татьяны Москальковой на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Теги: вооруженные силы и общество
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