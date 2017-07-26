В Уфе меняют обычные канализационные люки на «плавающие» Фото: администрация Уфы В Уфе меняют обычные канализационные люки на «плавающие» Фото: администрация Уфы

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на улице Большой Гражданской заканчивается ремонт дорожного полотна на участке от Р. Зорге до 50 лет Октября. Он продолжался почти два месяца. Как сообщили в муниципалитете, в том числе работники подрядной организации «Автодорстрой» заменят на данном участке 30 канализационных люков на «плавающие». Это подвижные чугунные крышки, опирающиеся на конструкцию трассы, а не на бетонный колодец. Это позволяет сохранить и дорожное покрытие, и кольца коллекторов. Такие люки устанавливают на дороги с интенсивным движением. Плавающий чугунный люк может выдержать нагрузку до 40 тонн. При дальнейшем ремонте можно регулировать высоту люка, используя вставки, пояснили инженеры.