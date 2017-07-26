Активисты ОНФ изучают нормативы по расходу электроэнергии в регионах Фото: Ксения Калинина Активисты ОНФ изучают нормативы по расходу электроэнергии в регионах Фото: Ксения Калинина

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта выяснили, что при определении нормативов расхода электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах региональные власти используют морально устаревшие нормы, которые были утверждены еще в 1989 году. В документе не учитываются современные энергосберегающие технологии, из-за чего граждане вынуждены платить за электроэнергию больше. Активисты ОНФ проведут мониторинг практики расчетов нормативов по расходу электроэнергии в каждом регионе России, а также организуют экспертное совещание и разработают предложения по актуализации существующих норм, сообщили в региональном штабе.

К 1 июня 2017 года все регионы должны были установить новые нормативы расхода электроэнергии, горячей и холодной воды, а также водоотведения для содержания общего имущества. При этом, рассчитывая нормативы по электроэнергии, региональные власти вынуждены опираться на нормы, утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 года, поскольку на сегодня это единственный действующий нормативный акт, который регулирует данный вопрос.

Эксперты Народного фронта отмечают, что в домах давно используются современные энергоэффективные технологии, но при определении нормативов этот аспект никак не учитывается, поскольку данные категории не определены в устаревшем документе. Так, например, в нем упоминаются только газоразрядные и люминесцентные лампы, в то время как сегодня всё большее распространение получают светодиодные светильники.

По словам экспертов ОНФ, использование устаревших нормативов приводит к дополнительной финансовой нагрузке на жителей. Народный фронт в ближайшее время изучит практику расчетов нормативов по расходу электроэнергии в регионах России и проведет экспертное совещание с участием представителей органов власти, управляющих компаний, научных и общественных организаций для обсуждения решения этой проблемы.