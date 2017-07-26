Скрипачка Ильзира Кудашева достойно представляет Башкортостан на Балканах Фото: пресс-служба ТЮРКСОЙ



Скрипачка Ильзира Кудашева достойно представляет Башкортостан на Балканах Фото: пресс-служба ТЮРКСОЙ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Молодёжный камерный оркестр ТЮРКСОЙ, в котором выступает скрипачка из Башкортостана Ильзира Кудашева, начал концертное турне по балканским странам. В репертуар оркестра в этом году было также включено произведение башкирского композитора Азамата Хасаншина.

Камерный оркестр, который состоит из молодых талантливых музыкантов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, а также российских регионов Башкортостана и Татарстана, проведя в столице Турции Анкаре десятидневный репетиционный период, выступил с первым концертом балканского турне в македонской столице Скопье. На концерте присутствовали посол Турецкой Республики в Македонии Тюлин Эркан Кара, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Азербайджана в Турции и Македонии Фаик Багиров, представители турецких и македонских общественных организаций, многочисленные зрители.

Концерт был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между тюркскими государствами. Молодёжный камерный оркестр ТЮРКСОЙ под руководством дирижеров Анвара Акбарова (Казахстан) и Мустафы Мехмандарова (Азербайджан) исполнил произведения мировой классики и сочинения современных композиторов тюркских стран. В репертуар оркестра, в частности, вошли произведения классика азербайджанской музыки 20 века Фикрета Амирова, кыргызского композитора Сеитали Медетова, туркменского композитора Ровшана Непесова, башкирского композитора Азамата Хасаншина, татарского композитора Алсу Сунгатуллиной и композитора из Турции Тургая Эрденера. Кроме того, состоялось премьерное исполнение сочинения казахского музыканта Биржана Мынбаева «Илигай».

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов в своем выступлении отметил, что это «турне дарит нам возможность представить культурные традиции тюркских народов в балканских странах». По его словам, «концерты, подобные сегодняшнему, не только знакомят с музыкальным наследием тюркского мира, но также являются вкладом в межкультурный диалог, дружбу и согласие в мире».

Вслед за первым концертом Молодёжный оркестр ТЮРКСОЙ даст концерт во время фестиваля «Охридское лето» — одного из самых крупных культурных событий не только в Македонии, но и в Европе. В этом году македонский музыкальный фестиваль проводится в 57-й раз и соберет порядка тысячи музыкантов из 60 стран. После Охрида оркестр ожидают концерты в Подгорице (Черногория), Сараево и Мостаре (Босния и Герцеговина), а также столице Сербии Белграде, сообщили в пресс-службе ТЮРКСОЙ.