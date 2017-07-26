Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.81 ↑

EUR 69.70 ↓

26 июля Среда

Уфа   °

Газета «Истоки»: Об эстетических ценностях прошлого и настоящего

КУЛЬТУРА

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В тридцатом номере газеты «Истоки» Светлана Гафурова, подводя итоги грандиозной художественной выставки «Арт-Уфа», ставит под сомнение эстетическую ценность выставленных там некоторых произведений «актуального искусства».

В свою очередь, Алиса Валиахметова пишет о шедевре, созданном в Уфе, — самой известной картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Павел Третьяков приобрел ее для своей коллекции, хотя полотно подвергалось критике современников, даже было признано «вредным», Нестерова обвиняли в мистицизме и в подрыве «рационалистических» устоев.

Иршат Зианбердин принял участие во встрече односельчан на родине, в Зианчуринском районе, и предлагает вниманию публикацию «Прошлое, настоящее и будущее села Урген».

Также он, отвечая на вопросы читателей, раскрывает содержание текста надгробия 1408-го года из деревни Среднехозятово Чишминского района, и таким образом выясняется, что, возможно, этот населенный пункт имеет 600-летнюю историю.

Василий Коровкин пишет о легендах и тайнах оренбургских степей, в частности, о Змеиной горе, горе Алеутас, о Перовских ярах.

Янина Свице приглашает читателя погрузиться вместе с ней в литературно-историческую кулинарию и приготовить, например, заливное из ершей «по-аксаковски».

Ия Кива публикует подборку своих стихотворений.

Есть в номере и художественная проза — это рассказы Иосифа Гальперина, Игоря Тучкина, Елены Луновской, сообщили в редакции еженедельника.

Теги: Истоки
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть