В Туймазинском районе благодаря «Реальным делам» появляются новые объекты Фото: пресс-служба РИК «Единая Россия» В Туймазинском районе благодаря «Реальным делам» появляются новые объекты Фото: пресс-служба РИК «Единая Россия»

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе активно идет реализация регионального проекта «Реальные дела», инициированного партией «Единая Россия». По итогам проведенных в районе сходов граждан были выявлены наиболее актуальные вопросы поселений, которые можно решить в рамках проекта.

На 2017 год запланированы: капитальный ремонт водопроводов в селах Имян-Купер, Николаевка; установка детских и спортивно-игровых площадок в селе Ильчимбетово, Кандры, Каратово; приобретение звуковой и световой аппаратуры в СДК села Какрыбашево; установка светильников уличного освещения, остановочных комплексов в селах района.

В 2016 году проект принес ощутимую пользу в развитии социальной инфраструктуры муниципалитета. В рамках регионального проекта было реализовано 17 «Реальных дел» на общую сумму более 6 млн рублей. Отремонтированные и построенные в рамках проекта социальные объекты прослужат жителям района еще долгие годы, сообщили в администрации муниципалитета.