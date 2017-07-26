Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.81 ↑

EUR 69.70 ↓

26 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии на берегу озера Аслы-куль нетрезвый таксист сбил отдыхающего

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на берегу озера Аслы-куль нетрезвый таксист сбил отдыхающего Фото: автор

В Башкирии на берегу озера Аслы-куль нетрезвый таксист сбил отдыхающего Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию Давлекановского района на прошлой неделе поступило сообщение, что нетрезвый водитель совершил наезд на человека на берегу озера Аслы-куль и продолжает ездить по берегу. Прибывший на место экипаж ГИБДД задержал правонарушителя.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, семья из Уфы отдыхала недалеко от озера. Отец семейства, 40-летний водитель такси, включил громко музыку. К нему подошел молодой человек и попросил выключить магнитолу. Отказ таксиста спровоцировал конфликт. Парень пригрозил, что вернется с друзьями, и ушел к своей палатке. Тогда нетрезвый мужчина сел за руль «Тойоты» и поехал к поляне. Отдыхающие пытались достать пьяного водителя из машины, опасаясь, что тот может наехать на палатки. Возможно, именно тогда один из отдыхающих получил травму руки. Также был поврежден автомобиль.

В отношении уфимца сотрудники ГИБДД составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения. Материал передан на рассмотрение в суд. В Отделе МВД России по Давлекановскому району проводится проверка по заявлениям, поступившим от водителя иномарки о повреждении его автомобиля и от гражданина о причинении ему телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: МВД по РБ, ГИБДД
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть