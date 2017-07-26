В Башкирии на берегу озера Аслы-куль нетрезвый таксист сбил отдыхающего Фото: автор В Башкирии на берегу озера Аслы-куль нетрезвый таксист сбил отдыхающего Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию Давлекановского района на прошлой неделе поступило сообщение, что нетрезвый водитель совершил наезд на человека на берегу озера Аслы-куль и продолжает ездить по берегу. Прибывший на место экипаж ГИБДД задержал правонарушителя.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, семья из Уфы отдыхала недалеко от озера. Отец семейства, 40-летний водитель такси, включил громко музыку. К нему подошел молодой человек и попросил выключить магнитолу. Отказ таксиста спровоцировал конфликт. Парень пригрозил, что вернется с друзьями, и ушел к своей палатке. Тогда нетрезвый мужчина сел за руль «Тойоты» и поехал к поляне. Отдыхающие пытались достать пьяного водителя из машины, опасаясь, что тот может наехать на палатки. Возможно, именно тогда один из отдыхающих получил травму руки. Также был поврежден автомобиль.

В отношении уфимца сотрудники ГИБДД составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения. Материал передан на рассмотрение в суд. В Отделе МВД России по Давлекановскому району проводится проверка по заявлениям, поступившим от водителя иномарки о повреждении его автомобиля и от гражданина о причинении ему телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.