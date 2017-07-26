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26 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии попустительство педагога привело к гибели подростка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего преподавателя Башкирской гимназии № 9. Женщина предстанет перед Мелеузовским районным судом по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В пресс-службе республиканского надзорного ведомства сообщили, что в мае прошлого года директор учебного заведения разрешил поехать учащимся восьмого класса в поселок Нугуш Мелеузовского района. Выезд осуществлялся под руководством классного руководителя.

Педагог нарушила приказ руководства и самовольно сменила маршрут экскурсии на Нугушское водохранилище в районе деревни Сергеевка. Учитель повела детей на экскурсию по горному хребту. Затем, нарушив правила безопасности, разрешила им купаться в водохранилище.

Попустительство классного руководителя привело к тому, что учащиеся стали играть на неустойчивом деревянном понтоне и нырять в холодную воду, температура которой не превышала десяти градусов. Глубина на данном участке водоёма составила около четырех метров. Спустя час 14-летний подросток прыгнул в воду за упавшим мячом и утонул.

Теги: прокуратура, суд, причинение смерти по неосторожности
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