В Уфе в третий раз пройдет международный марафон Фото: администрация Уфы В Уфе в третий раз пройдет международный марафон Фото: администрация Уфы

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимский международный марафон пройдет 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.

Программой марафона предусмотрено четыре дистанции: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км. Все они пройдут по исторической части города.

В настоящее время открыта регистрация на марафон, уточнили в администрации Уфы.

Это уже третий по счету марафон такого масштаба. Первый Уфимский международный марафон прошел 27 сентября 2015 года. В нем приняли участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии и США.