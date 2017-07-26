В Уфе в третий раз пройдет международный марафон Фото: администрация Уфы
В Уфе в третий раз пройдет международный марафон
В Уфе в третий раз пройдет международный марафон Фото: администрация Уфы
УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Уфимский международный марафон пройдет 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.
Программой марафона предусмотрено четыре дистанции: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км. Все они пройдут по исторической части города.
В настоящее время открыта регистрация на марафон, уточнили в администрации Уфы.
Это уже третий по счету марафон такого масштаба. Первый Уфимский международный марафон прошел 27 сентября 2015 года. В нем приняли участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии и США.