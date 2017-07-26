Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят Фото: сайт Минэкологии РБ Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центре спасения диких животных Кушнаренковского района Башкортостана появились новые обитатели. Двоих маленьких лосят — Зиту и Гиту — привезли из Белебеевского района.

«Животные родились под счастливой звездой, попав в надежные руки неравнодушных людей. В мае этого года новорожденных лосят нашел житель деревни Гусаркино. Они лежали в лесу на земле, поблизости взрослых особей не было. Самка, скорее всего, стала жертвой браконьеров. Мужчина приютил лосят у себя дома, стал откармливать молоком», — рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Минэкологии РБ.

Информация о найденных лосятах была передана в республиканское министерство. После этого инспекторы Минэкологии решили доставить их в Центр спасения диких животных.

Сейчас реабилитацию в Центре проходят 12 кабанов, один лосенок и десятки зайцев, сообщили в ведомстве.