Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.81 ↑

EUR 69.70 ↓

26 июля Среда

Уфа   °

Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят Фото: сайт Минэкологии РБ

Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят Фото: сайт Минэкологии РБ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центре спасения диких животных Кушнаренковского района Башкортостана появились новые обитатели. Двоих маленьких лосят — Зиту и Гиту — привезли из Белебеевского района.

«Животные родились под счастливой звездой, попав в надежные руки неравнодушных людей. В мае этого года новорожденных лосят нашел житель деревни Гусаркино. Они лежали в лесу на земле, поблизости взрослых особей не было. Самка, скорее всего, стала жертвой браконьеров. Мужчина приютил лосят у себя дома, стал откармливать молоком», — рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Минэкологии РБ.

Информация о найденных лосятах была передана в республиканское министерство. После этого инспекторы Минэкологии решили доставить их в Центр спасения диких животных.

Сейчас реабилитацию в Центре проходят 12 кабанов, один лосенок и десятки зайцев, сообщили в ведомстве.

Теги: дикие животные, Минэкологии
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть